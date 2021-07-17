Молдова перекриє трасу, що з'єднує Румунію та Україну
17 липня 2021 , 23:30Читать новость на русском
Джерело:NewsMaker
У Молдові на 1 рік перекриють рух на ділянці траси M1, що з'єднує Україну з Румунією. Це зумовлено ремонтом мосту.
Ремонтні роботи планують розпочали вже з понеділка, 19 липня. Готовий об'єкт обіцяють відкрити у кінці червня 2022 року.
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У Молдові закриють трасу
Про це повідомили Державній адміністрації доріг Молдови. Вже з 19 липня перекриють рух на траси М1 на ділянці, яка:
- починається від кордону з Румунією;
- перетинає Леуш, Кишинів, Дубоссари;
- закінчується на кордоні з Україною.
Альтернативний шлях
Рух транспорту перенаправлять на магістралі R4 R6 – Гояни – Криуляни – M1 та G72 R6 – Браніште – Криуляни. Водіїв, які перетинатимуть трасу M1, закликали звертати увагу на тимчасові дорожні знаки і об'їжджати ремонтується ділянка дороги.