Республіка Молдова починає приймати цифрові документи в застосунку Дія.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.

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Республіка Молдова починає приймати цифрові документи в Дії. Впевнений, що це лише початок великої міжнародної історії Дія,

– повідомив Михайло Федоров.

Дія

Мобільний застосунок, вебпортал і бренд цифрової держави в Україні, розроблені Міністерством цифрової трансформації України. Дію було вперше презентовано у 2019 році й офіційно запущено у 2020 році.

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