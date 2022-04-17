Молдова відмовилась продавати Україні винищувачі Міг-29, щоб "не дратувати Росію"

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Україна звернулася до Модови з проханням продати нам винищувачі Міг-26. Однак Кишинів відмовив через те, що нібито не хоче дратувати Росію.

Після розпаду СРСР в Молдови залишилися 30 винищувачів, однак зараз їх лише 6. Та й ті країні непотрібні й на них кілька разів оголошували аукціон.

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Більшість винищувачів купили США

США закупили більшість винищувачів Молдови попри те, що їм вони не були потрібні. Причиною стало те, що тоді на молдовські Міг-29 претендував Іран, який також хотів їх придбати.

Ті 6 винищувачів, які залишилися в країні, також виявилися непотрібними. Після невдалих аукціонів навіть лунали заяви про утилізацію літаків.

Винищувачі необхідні Україні

За офіційною інформацією, Міг-29 в Молдові цілком справні, щоправда, ніхто цього не знає напевно, бо їх давно не піднімали в повітря. У будь-якому разі винищувачі потрібні Україні. Якщо справні – на озброєння, якщо ні – їх можна використати для ремонту тих літаків, які є в Україні.

За даними ЗМІ, після вторгнення Росії український уряд звернувся до Молдови з проханням продати 6 винищувачів. Однак у Кишиневі відмовили, пояснивши це тим, що такий крок нібито може роздратувати Москву.

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