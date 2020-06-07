Українські прикордонники зактримали закохану пару громадян Молдови на кордоні в Одеській області. Порушники ішли з Молдови в Україну через очерет, оминаючи пункти пропуску.

Про любовну історію, в якій є неймовірні пригоди закоханих, але не надто щасливий кінець, повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Як з'ясувалося, в Україні живуть родичі іноземця. Йому раніше заборонили в'їзд у нашу державу, але дівчину з реднею потрібно було познайомити.

Тож закохана пара вирішила перетнути кордон у незаконний спосіб. До слова, в'їзд в Україну громадянину Молдови раніше заборонили саме за порушення правил перебування на території нашої держави.

Сам іноземець пояснив, що він будь-що мав познайомити наречену зі своїми родичами. Втім тепер матеріали щодо них направили до СБУ. Їх звинувачують у незаконному перетині кордону, за що обом загрожує до 3 років за ґратами.



Прикордонники затримали закохану пару, яка незаконно перетнула кордону / фото ДПСУ