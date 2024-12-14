У Молдові введуть надзвичайний стан на два місяці: яка причина рішення

У ніч на 13 грудня в парламенті Молдови проголосували за введення режиму надзвичайного стану. Він діятиме з 16 грудня та триватиме два місяці.

Однією із причин введення надзвичайного стану є транспортування російського газу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Не працював 5 годин: кордон з Молдовою нарешті відновив роботу

Чому в Молдові ввели надзвичайний стан

Як пояснює видання, Молдова отримує російський газ через Україну, яка не буде подовжувати транзитний контракт із "Газпромом". Його термін закінчиться 31 грудня. Це становить загрозу для Молдови, оскільки вона має тісні зв'язки з Придністров'ям.

З 2022 року центральний уряд країни домовився з Придністров'ям про те, що весь газ, який отримує молдовська держава, буде надходити в невизнаний регіон.

Внаслідок того, що транзит газу поки під питанням, уряд повідомив, що відмова від постачань в Придністров'я призведе до гуманітарної кризи та створить ризики для стабільності електроенергетичного сектора Молдови.

У Reuters зазначили, що саме в Придністров'ї розташована електростанція, яка працює на російському газі. Вона є найважливішою опорою невизнаного регіону, а також забезпечує більшу частину електроенергії для районів, які контролює Молдова. Це своєю чергою створює залежність між двома сторонами.

Введення режиму надзвичайного стану в країні дозволить уряду швидко відреагувати та обмежити експорт енергоносіїв. До ухвалення такого рішення закликав прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан, його підтримали 56 зі 101 депутата.

Окрім цього, Речан заявив, що Путін "хоче залишити населення Придністров'я без газу й електроенергії та тримати їх в заручниках". На його думку, Кремль робить це для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Молдові. Речан також додав, що закликав парламент схвалити надзвичайний стан, аби "ця зима стала останньою в історії країни, коли ми можемо зазнати енергетичного шантажу".

Молдовський прем'єр вважає, що питання транзиту газу через Україну є "штучною проблемою", адже його можна транспортувати й іншими шляхами.

Яка ситуація із постачанням газу в Молдові

За даними News Maker, 13 грудня голова "Moldovagaz" Вадим Чебан повідомив, що компанія закупила 100% газу, який є необхідним для мешканців правобережної частини Молдови для опалювального сезону, починаючи з жовтня 2024 року до березня 2025 року.

Чебан зазначив, що понад 700 мільйонів кубометрів газу закупили на торговому майданчику BRM East Energy, що є місцевою філією Румунської товарної біржі. З них 675,6 мільйона кубометрів газу закупили на ринку Gas Forward, ще 24,5 мільйони кубометрів — на спотовому ринку. А близько 47,8 мільйона кубометрів газу Moldovagaz закупила в Energocom.