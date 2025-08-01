Громадянина України було знайдено без ознак життя в номері готелю Кишинева. Чоловік лежав, повішений за ручку дверей.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на pulsmedia.md.

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Що відомо про смерть громадянина України в Кишиневі?

У готелі Bella Donna в центрі Кишинева знайшли чоловіка без ознак життя. Його виявили у четвер, 31 липня, близько 15:37, на вулиці Бухарест у центрі столиці Молдови.

За даними видання, загиблим виявився 46-річний громадянин України.

Тіло було знайдено одним із працівників готелю, який одразу ж викликав поліцію. Чоловік лежав без ознак життя, повішений за ручку дверей у номері, в якому, ймовірно, зупинився,

– йдеться в публікації.

Водночас судово-медичний експерт, прибувши на місце, під час попереднього огляду тіла не виявив слідів насильницької смерті, що змусило правоохоронців розглядати версію самогубства як основну.

Правоохоронці розпочали розслідування, щоб встановити всі обставини смерті чоловіка, а також можливі причини, що могли підштовхнути його до такого кроку.