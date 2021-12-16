В Молдові людям ввели 7 тисяч прострочених вакцин: які ще порушення виявили
Джерело:NewsMaker
Рахункова палата Молдови провела аудит управління процесом вакцинації та виявила масу порушень. Окрім того, з'явилося багато сумнівів щодо правдивості десятків тисяч COVID-сертифікатів.
Рахункова палата 16 грудня розглянула звіт аудиторів "Чи достатні заходи вжили компетентні органи, щоб забезпечити громадян вакцинами та досягти колективного імунітету від коронавірусу". У підсумку аудитори виявили масу порушень під час вакцинальної кампанії у Молдові.
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На які проблеми вказали аудитори
- При імунізації населення було використано 7 тисяч прострочених вакцин,
- 2,5 тисяч людей щепилися поза чергою,
- 71 тисяча сертифікатів щодо вакцинації виглядають неправдивими.
Зверніть увагу: згідно зі звітом, від початку вакцинальної кампанії Молдова отримала 2 мільйона доз вакцин проти коронавірусу, з яких використала 1,6 мільйона. При цьому 1,5 мільйона доз (75% від кількості) вартістю 188,4 мільйона леїв Молдові подарували.
Загальний рівень вакцинації населення становить 27,3%.
Детальний розбір аналізу
Викинуті та протерміновані вакцини
Деякі вакцини проти коронавірусу мають 5 – 12 доз в одному флаконі. Влада від самого початку вимагала перед розкриттям флакона набирати потрібну кількість людей. Після того, як у країні з'явилося достатньо вакцин, дозволили відкривати упаковку навіть для уколу однієї дози.
Таким чином дозволені втрати становили до 80% – 90%. Відсутність обліку та підрахунку втрат вакцин створює невизначеність при підрахунку реальної кількості використаних та невикористаних доз,
– йдеться у звіті.
Також аудитори виявили, що у 11 тисяч вакцин загальною вартістю 1,6 мільйона закінчився термін придатності. За документами, 7 тисяч людей тримали вакцини з протермінованим строком придатності, що "наводить на підозру про їх використання"
Дивні записи про щеплення
277 тисяч записів про вакцинацію зробили не в ті дні, коли й щеплення. Крім того, аудитори засумнівались щодо "правдивості" 71,2 тисяч сертифікатів про вакцинацію.
Вакцинація поза чергою
Початковий план передбачав пріоритетну вакцинацію медпрацівників та людей із груп ризику, а потім вже всього населення. Але 2 579 людей якимось чином обійшли цей наказ, зробивши щеплення поза чергою плану вакцинації.