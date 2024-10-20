У Молдові відбуваються вибори президента та референдум щодо ЄС: як намагалась вплинути Росія

У Молдові 20 жовтня громадяни мають обрати нового президента країни та проголосувати на референдумі щодо ЄС.

Майя Санду й надалі, згідно з опитуванням Watchdog Moldova від 7 жовтня, є фаворитом президентських перегонів – за неї 36,1% опитаних. На крісло президента загалом змагаються 11 кандидатів.

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Що відомо про вибори президента в Молдові

Найближчими конкурентами Майї Санду є:

Александр Стояногло – колишній генпрокурор Молдови, якого підтримує традиційно проросійська Партія соціалістів (10,1%),

Ренато Усатий, колишній мер міста Бєльці – найбільшого на півночі Молдови й другого за економічним значенням у країні, – має 7,5% підтримки.

Якщо Майя Санду не набере понад 50% голосів у першому турі, то 3 листопада 2024 року відбудеться другий тур виборів.

Видання Reuters пояснює, що другий тур можливий, проте Санду таки виграє та продовжить свій прозахідний курс, проводячи реформи та здобуваючи західне фінансування.

До речі, виборчі дільниці відкрились о 7:00 та закриються о 21:00 20 жовтня.

Молдавани голосуватимуть також на референдумі щодо ЄС

Парламент Молдови у травні 2024 року проголосував за те, щоб одночасно з виборами президента 20 жовтня в країні проголосували за те, чи підтримують громадяни закріплення у конституції Молодови курсу на її членство в Євросоюзі.

У бланку референдуму буде запитання: "Чи підтримуєте ви зміну Конституції з метою вступу Молдови до Європейського Союзу?". Громадяни Молдови мають відповісти "так" чи "ні".

Варто зауважити, що наразі більшість у парламенті Молдови має керівна партія Санду PAS. До речі, у 2025 році в Молдові мають пройти й парламентські вибори.

Як Росія намагається зірвати голосування в Молдові

Або ми залишимося слабкою та самотньою державою, або Молдова стане сильною, безпечною та з багатьма друзями,

– заявила перед виборами Майя Санду.

Президентка Молдови також натякнула на те, що проросійські сили намагаються вплинути на результати референдуму. Вона сказала, що "групи злодіїв хочуть заблокувати майбутнє Молдови за допомогою брехні та брудних грошей".

Днями видання Голос Америки зауважувало, що Росія спрямувала в країну щонайменше 100 мільйонів євро, щоб вплинути на вибори президента та результати реферндуму.

Так, у жовтні глава національної поліції Молдови Віорел Чернауцану звинуватив проросійського олігарха-вигнанця Ілана Шора в тому, що Кремль скерував орієнтовно 15 мільйонів доларів, щоб підкупити понад 130 000 молдаван, щоб ті проголосували проти руху в ЄС на референдумі та за промосковських кандидатів на виборах.

Віорел Чернауцану заявив, що Шор та Росія створили складну "мафіозну" схему, щоб купити голоси людей в Молдові. Також головний правоохоронець сказав, що це "безпрецедентний, прямий напад".

До речі, проросійський олігарх в Молдові заочно засуджений до 15 років ув'язнення у справі про розкрадання 1 мільярда доларів з молдовських банків орієнтовно 10 років тому. Він втік в Ізраїль, а потім в Росію.

Саме в Москві Шор заснував політичний рух, мета якого дестабілізувати чинний уряд в Кишиневі. Блок "Победа", який фінансує Шор, намагався висунути на виборах президента депутата парламенту Василя Болю, проте його не допустили до виборів.

Також видання Reuters написало, що корпорація Meta, яка володіє інстаграмом та фейсбуком, виявила ознаки спеціального дезінформаційного впливу напередодні виборів у Молдові. Зокрема, Meta в жовтні видалила фейкові облікові записи, які підривали курс Молдови на Захід.

Хоча люди, які стоять за цією діяльністю, намагалися приховати свою особистість та координацію, наше розслідування виявило зв'язок з людьми з Росії та Молдови, які діяли з Придністровського регіону. Ми також знайшли деякі зв'язки із мережею з (окупованої Росією – 24 Канал) Луганської області України, яку видалили у грудні 2020 року,

– зазначили в Meta.

Там також пояснили, що заблокували 15 каналів і 95 чат-ботів, пов'язаних з Іланом Шором.

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До речі, Майя Санду напереді виборів заявила, що скеровуються мільйони євро на купівлю голосів, лунають тисячі брехливих слів щодня.

...Але молдавани мудрі та не сприймають, щоб інші вказували нам, як жити. Ми не продаємо своє майбутнє, ми зобов'язані перемогти, хай переможе воля народу, а не брудні гроші,

– закликала Санду.