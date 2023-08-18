Молочні підприємства незабаром можуть почати закупляти молоко в Польщі

Досить скоро українські молочні підприємства можуть почати використовувати імпортне молоко польських корів. До цього їх спонукає низка ризиків, з якою довелося зіткнутися під час повномасштабного вторгнення.

Вже у вересні має початися обговорення закупівель з польськими молочними кооперативами. Про це повідомили "Бізнес Телеграфу" у Спілці молочних підприємств України (СМПУ).

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Молочні підприємства розглядають імпорт польського молока

На початку осені українські молокозаводи почнуть переговори з польськими колегами щодо використання імпортного молока. Підприємства, які займаються переробкою молочних продуктів, повинні вдатися до такого варіанту через певні виклики, що постали перед ними.

Наші молочні підприємства отримали закупівельні пропозиції від польських виробників молока на рівні українських цін. Вже у вересні молокозаводи можуть привезти з Польщі контракти на 15-20 тисяч тонн сировини щомісяця після перемовин з молочними кооперативами,

– розповідає виконавчий директор СМПУ Арсен Дідур.

За словами Дідура, альтернативу доводиться шукати через дефіцит якісного промислового молока, ціни на яке різко зросли в Україні. Через це, ймовірно, здорожчає й готова молочна продукція.

Річ у тім, що молочні виробники не мають дотацій від держави під час воєнного стану. У СМПУ зазначають, що це загрожує харчовій безпеці України, тому молокозаводи намагаються уникнути дефіциту шляхом використання імпортної сировини.