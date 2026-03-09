Заблокували, бо голова немита: Гороховський потролив клієнтку з ворожим триколором

Відомий український банк у смартфоні monobank активно комунікує зі своїми клієнтами та надає постійну підтримку. Втім нещодавно виникла курйозна ситуація з однією користувачкою, яка звернулася по допомогу з питанням чому ж їй заблокували рахунок.

На випадок відерагував співзасновник банку Олег Гороховський. Він поширив фото користувачки, яка проходила відеоверифікацію на тіл триколора.

Цікаво "Усе по 100 на АЗС": мережа відреагувала на зміни цінових табло під тризначні цифри

Що відомо про курйозний випадок?

За словами Гороховського, в підтримку банку звернулася одна з клієнток з питанням про те, чому її рахунок заблокували.

При цьому відеоверифікацію дівчина проходила знімаючи себе на фоні російського прапора. Цей момент оперативно зафіксували й нині фото дівчини активно обговорюють у мережі. Так, допис Олега Гороховського, у якому він потролив користувачку, зібрав понад 6 тисяч лайків та сотні коментарів.

А причиною блокування рахунку в банку, як іронічно пожартував співзасновник стала немита голова власниці цього ж рахунку.

Звернулася клієнтка на відеоверифікацію з питанням чого заблокували ії рахунок. Сказали, що через те, що голова немита…,

– написав Гороховський.

Користувачі Threads вмить долучилися до дискусії та почали жартувати в коментарях. Зокрема писали, що дівчина, мовляв, "не пройшла тест на айсікью", а хтось запропонував і свій варіант трактування випадку. "Голова промита", – писали в мережі.

У мережі жартують про користувачку з російським прапором на фоні: дивіться скриншоти

Дехто застерігав інших користувачів перед показом поширеної фотографії з російським прапором дітям. Інші користувачі додавали, що "банківський додаток автоматично розпізнав підозрілий предмет у кадрі й увімкнув режим деокупації рахунку".

