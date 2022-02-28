Monobank запустив сайт для тих, хто хоче допомогти Україні з-за кордону фінансово

Monobank запустив сайт для прийому платежів з карток будь-якого іноземного банку на допомогу українській армії. Ресурс працює англійською.

Про це у своєму телеграмі повідомив співзасновник банку Олег Гороховський. Зауважимо, що сайт працює, зокрема, і для українських карт і банків.

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"Велика кількість запитів на допомогу з-за кордону. Нам так сильно потрібна ваша підтримка, дорогі друзі", – написав Гороховський. Він попросив українців поширити посилання серед іноземців.

Переказати кошти можна за посиланням.

Ми зробили дуже просту сторінку англійською мовою для тих, хто хоче допомогти українській армії у війні з Росією. Приймаємо платежі з картки будь-якого банку світу,

– повідомив Гороховський.

Як допомогти армії

Нагадаємо, Національний банк також відкрив спеціальний мультивалютний рахунок для збору коштів на потреби армії.

Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708

Детальніше про це, як фінансово підтримати українську армію – дізнавайтесь за посиланням.