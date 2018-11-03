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      Monobank потрапив у скандал: список учнів дитсадків перебуває у відкритому доступі

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      У додатку Monobank список учнів дитсадків перебуває у відкритому доступі
      У додатку Monobank список учнів дитсадків перебуває у відкритому доступі / Ілюстративне фото

      У додатку мобільного банку Monobank у вільному доступі перебувають прізвища та імена дітей учнів у дитячих садках Києва та Одеси. Через це у мережі здійнялася хвиля обурення, на яку вже відреагували у самому банку.

      Список імен дітей у додатку знайти нескладно. Для цього потрібно вибрати розділ "Платіж по Україні" і ввести в рядку пошуку "Дитячі садки". Серед запропонованих варіантів будуть доступні дитячі садки в Одесі і Києві.

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      При виборі міста відкриється меню з вибором одержувача платежу (районне управління освіти). Далі пропонується обрати дитячий сад, групу і ПІБ дитини. При переході у вкладку "ПІБ дитини" випадає список всіх учнів з обраної групи дітей.

      У самому Monobank пояснили, що цю інформацію надають їм для зручності самі одержувачі. Очевидно, що мовиться про районні відділи освіти.

      "Ми відображаємо в додатку для зручності оплати. Ми найближчим часом, можливо, трохи поміняємо пошук, вже працюємо над цим", – сказали у Monobank.

      Monobank додаток діти дитсадки скандал Київ Одеса
      Реакція Monobank

      Що таке Monobank? Перший в Україні мобільний банк. Його створили колишні ТОП-менеджери "ПриватБанку" Дмитро Дубілет, Олег Горохівський і Михайло Рогальський. Нещодавно кількість користувачів мобільного банку дійшло до півмільйона.

      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Новини Одеси Скандал Новини Києва Банки Мережа мобільні пристрої
      Джерело: 24 канал
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