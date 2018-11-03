Monobank потрапив у скандал: список учнів дитсадків перебуває у відкритому доступі

У додатку мобільного банку Monobank у вільному доступі перебувають прізвища та імена дітей учнів у дитячих садках Києва та Одеси. Через це у мережі здійнялася хвиля обурення, на яку вже відреагували у самому банку.

Список імен дітей у додатку знайти нескладно. Для цього потрібно вибрати розділ "Платіж по Україні" і ввести в рядку пошуку "Дитячі садки". Серед запропонованих варіантів будуть доступні дитячі садки в Одесі і Києві.

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При виборі міста відкриється меню з вибором одержувача платежу (районне управління освіти). Далі пропонується обрати дитячий сад, групу і ПІБ дитини. При переході у вкладку "ПІБ дитини" випадає список всіх учнів з обраної групи дітей.

У самому Monobank пояснили, що цю інформацію надають їм для зручності самі одержувачі. Очевидно, що мовиться про районні відділи освіти.

"Ми відображаємо в додатку для зручності оплати. Ми найближчим часом, можливо, трохи поміняємо пошук, вже працюємо над цим", – сказали у Monobank.



Реакція Monobank

Що таке Monobank? Перший в Україні мобільний банк. Його створили колишні ТОП-менеджери "ПриватБанку" Дмитро Дубілет, Олег Горохівський і Михайло Рогальський. Нещодавно кількість користувачів мобільного банку дійшло до півмільйона.