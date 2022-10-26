Ка*апське гі*но не обслуговуємо, – Monobank до прихильників "руского міра"

Українські компанії, зокрема Monobank, відмовляються від російської мови у своєму інтерфейсі. Засновник банку відповів користувачу, який заявив про те, що все політизується.

Від початку повномасштабного наступу важко бути аполітичним та не цікавитись тим, що відбувається в Україні. Попри постійно обстріли міст, атаки на критичну інфраструктуру, все одно з'являються "персонажі", які заявляють про те, що "забагато політики".

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Куди відправила українська компанія р*снявого клієнта

Один зі засновників Monobank Олег Гороховський відповів клієнту, якому не сподобалась проукраїнська політика компанії. Користувач написав, що він не прихильник політизації, тому користуватиметься іншим сервісом. Він вважає, що війна – це політика, а "така" позиція недоречна для фінансистів.

У відповідь на це Гороховський опублікував картинку, на якій чітко зазначено, з ким не співпрацює компанія та які картки вона обслуговувати не буде.

Ось ще трохи "політики" – виявили, що іноді клієнти намагаються поповнити свої карти в моно з карток російських банків або карток платіжної системи "мір" - спеціально для таких випадків ми приготували таку сторінку з відмовою. Чи не забагато політики зараз,

– написав підприємець.

Ось це вискакує на екрані у всіх росіян, які намагаються переказати гроші через карту "мір":



Monobank не обслуговує росіян / Фото Олега Гороховського

Ка*апське гі*но не обслуговуємо,

– йдеться у повідомленні.

Як Monobank підтримує Україну

Після підриву Кримського мосту компанія опублікувала фото платіжних карток, на яких горить Керченська переправа. Це приємне для ока оформлення може встановити собі кожен користувач банку.

Окрім того, Дмитро Дубілет запустив український аналог російської екосистеми для українського бізнесу. Вона називається Navkolo та має два модулі – бухгалтерія та автоматизація торгівлі. Засновник зазначає, що згодом в екосистемі з'являться й інші сервіси для різних функцій і сегментів.

Також від квітня у банку можна купляти військові облігації. Це система, за якою ви "позичаєте" гроші державі на забезпечення армії та через деякий час вам їх мають повернути. За словами Гороховського, купити облігацію максимально легко в додатку.

Варте уваги – інтерв'ю зі засновником Monobank: дивіться відео