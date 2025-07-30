В Одесі рятувальники запобігли трагедії, врятувавши підлітків, що віднесло у море. На щастя, з ними все в порядку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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Що відомо про нові інциденти на воді?

На пляжі "Золотий берег" в Одесі трьох підлітків на матраці віднесло в море. Їх встигли вчасно врятувати.

Аналогічний випадок стався й на іншому одеському пляжі – "Відрада". Там у море віднесло трьох чоловіків. Їх також врятували.

У ДСНС закликали дотримуватися правил безпеки на воді. Там зауважили, що лише за минулу добу на водних об’єктах України загинули четверо людей – у Рівненській, Сумській, Чернігівській областях та в Києві. З початку року вода забрала життя 539 людей, серед них – 49 дітей.

Зауважимо, що у Чорноморську Одеської області другу добу шукають підлітка, який зник у морі під час шторму 28 липня. Рятувальники обстежили вже 16 500 квадратних метрів морського дна, проте марно.