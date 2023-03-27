У найбільшій природній гавані Європи вилилися тонни нафти

У гавані Пул на Півдні Англії в море вилилися 32 тонни пластової рідини. Зокрема, у води гавані витекла і нафта.

За інформацією ЗМІ, інцидент стався на трубопроводі, яким керує газова компанія Perenco. Наразі там проводиться операція з очищення моря від нафти.

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Компанія проведе розслідування

Місцева влада закликала жителів не плавати в гавані Пула або його околицях до подальшого повідомлення.

У гавані Пул стався витік нафти / Фото BBC

У компанії Perenco заявили, що буде проведено повне розслідування того, що сталося.

Наразі трубопровід перекрили, а по обидва боки від місця витоку встановили бонові загородження. Також було мобілізовано компанії, що спеціалізуються на ліквідації розливів нафти, зараз вони проводять операцію з очищення моря.

Гавань на Півдні Англії, де стався витік / Фото BBC

Варто зазначити, що Пул є найбільшою природною гаванню в Європі і представляє особливий науковий інтерес, оскільки там мешкає безліч болотяних птахів.

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