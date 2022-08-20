В морі біля Алупки – "бавовна" й видно спалахи, – Чубаров

Рефат Чубаров повідомив, що у морі біля Алупки, що в Криму, лунала "бавовна". У мережі почали писати про роботу ворожої ППО.

Інформація про вибухи з'явилась орієнтовно о 22:15 20 серпня. Варто пригадати, що "бавовна" в цей день була також біля Євпаторії, Севастополя та в Чорноморському районі.

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Біля Алупки лунала "бавовна"

Голова Меджлісу кримськотатарського народу повідомив, що вибухи в регіоні було чутно орієнтовно о 21:20 20 серпня.

В Алупці, в морі, від берега на відстані 2 – 3 кілометри 6 – 7 спалахів. І пізніше "бавовни",

– повідомив Чубаров.

Також користувачі мережі повідомили, що біля Алупки також працює ворожа ППО.

Станом на 00:13 21 серпня не було детальної інформації про події біля Алупки.

Коротко про попередню "бавовну" в Криму

Ввечері 20 серпня біля Севастополя знову помітили дрони. Місцеві пишуть, що окупанти намагалися їх збити, адже там працювали російські зенітні комплекси.

Перед цим "бавовна" була в Чорноморському районі. Тоді Рефат Чубаров сказав, що вибухи у самому Чорноморську. росЗМІ писали про роботу ППО в Оленівці Чорноморського району, в локації мису Тарханкут та біля Севастополя.

У першій половині дня 20 серпня "бавовна" була під Євпаторією та у Севастополі.

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