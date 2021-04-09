В районі містечка Южне під Одесою над морем помітили смерч. Він рухався водою та засмоктував її. У мережі очевидці поділилися відео цього моменту.

На відео очевидців видно, що стихія – далеко від суші. Завдяки цьому, люди, ймовірно, не постраждали. Скільки часу тривало це природне явище – невідомо.

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Смерч під в Южному під Одесою: відео телеграм-каналу "Одесса сейчас"

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Невідомо, коли це трапилось, але відео вихору в мережі з'явилось приблизно о 17 годині 9 квітня. Там помітно, що хмари вже були помаранчевими, як на заході сонця. Тому можна припустити, що це трапилося незадовго до публікації.

Смерч на морі біля Одеси: відео телеграм-каналу "Одесса сейчас"