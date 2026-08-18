Двоє науковців склали присягу нардепів від Слуги народу замість урядовців

Богдан Моркляник та Вікторія Рєзнікова стали новими народними депутатами від партії "Слуга народу". Вони отримали мандати замість Віталія Безгіна та Дениса Маслова, які достроково склали повноваження через перехід на роботу до Кабінету міністрів.

Про складання ними присяги 18 серпня повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Що відомо про нових нардепів?

Новий парламентар Богдан Моркляник є доктором технічних наук та професором кафедри опору матеріалів Національного університету "Львівська політехніка". У 2008 – 2014 роках він працював проректором цього університету. Також був радником колишнього віцепрем'єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва.

Окрім того, Моркляник очолював Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій. У 2018 році нинішнього нардепа обрали до складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, де він згодом став заступником голови агентства.

Після початку повномасштабного вторгнення у березні 2022 року його мобілізували Збройних сил України.

Центральна виборча комісія визнала Моркляника обраним депутатом у 2026 році. Він балотувався до парламенту ще у 2019 році під номером 163 у списку партії "Слуга народу", але тоді не отримав мандат.

Водночас Вікторія Рєзнікова має ступінь докторки юридичних наук, звання професорки і спеціалізується на господарському праві. Зокрема, завідувала відповідною кафедрою на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

На парламентських виборах 2019 року юристка була у виборчому списку під номером 165. ЦВК визнала її обраною нардепкою у липні 2026 року після звільнення місця у фракції.

Ще два нардепи склали мандат

Заяву про складання депутатських повноважень написав заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Жупанин.

У коментарі "Українській правді" він пояснив, що "час спрямувати набуті навички та знання в енергетичному секторі в практичну площину, щоб допомогти країні підготуватися до найскладнішої зими в історії".

Відомо, що Жупанин представляв фракцію "Слуга народу" з 2019 року, коли пройшов до Ради за партійним списком. Протягом каденції він займався енергетичною тематикою: спочатку очолював підкомітет з питань газової політики, а з 2024 року був заступником голови профільного комітету.

Також мандат складає народний депутат Остап Шипайло з тої ж фракції, повідомив парламентар Олексій Гончаренко.

Шипайло отримав депутатські повноваження теж у 2019 році. Упродовж каденції був членом Комітету Ради з питань економічного розвитку.

До того ж Шипайло входив до груп з міжпарламентських зв'язків із Республікою Корея, Словаччиною, Чехією та США.