Україну накрив антициклон Elvira: в яких областях чекати найбільших морозів

У найближчі дві доби в Україні очікується суха та прохолодна погода. Причиною є панування антициклону Elvira.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз кандидата географічних наук, метеоролога Ігора Кібальчича.

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Якою буде погода цими вихідними

Так, цими вихідними погодні умови на більшій частині Східної Європи визначатимуться малорухомим холодним антициклоном Elvira. Україна перебуватиме на його південній периферії з переважаючими східними вітрами.

В умовах високого тиску опадів по всій території країни не передбачається, а температурний фон виявиться трохи нижчим за кліматичну норму. Найхолодніша погода прогнозується у східній частині країни, а також у Карпатах,

– вказав Кібальчич.

У більшості регіонів країни 8 та 9 лютого прогнозується ожеледиця. Вночі температури коливатимуться у межах від -2 до -12, а вдень – від -2 до +5. Водночас у західних, південних та центральних областях температура буде ближче до верхньої межі, а у північних, центральних областях та у Карпатах морози будуть жорсткішими.

Вітер переважно східного або північно-східного напрямку зі швидкістю 3 – 12 метрів за секунду. В окремих районах Південного узбережжя та Криму можливі місцеві пориви до 15 – 20 метрів за секунду.