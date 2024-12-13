Вдарять великі морози: в Україні різко похолодає

В Україні різко впаде температура повітря. Значні морози вдарять уже цієї ночі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

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Морози в Україні

Синоптикиня Діана Кривобок зауважила, що в суботу в Україні буде морозна, втім, сонячна погода. У неділю очікуються опади й пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.

Упродовж вихідних, особливо 14 грудня, погоду в Україні визначатиме антициклон. Він буде сприяти значному похолоданню. Водночас переважно сухій погоді в більшості областей.

У неділю кількість хмарності збільшиться. Надійдуть нові атмосферні фронти. Тож у наступні дві доби йтиме невеликий і помірний сніг. На Півдні переважно дощ. До речі, у понеділок на Заході також дощитиме. На дорогах країни подекуди ожеледиця.

Вітер буде переважати з північного заходу з переходом на південно-західний, 5 – 12 метрів за секунду. Однак, вдень неділі на Заході, у понеділок в Україні, крім Сходу, очікуються пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Поривчастий вітер посилить відчуття холоду, тому вдягайтеся тепліше. Арктичне повітря, яке приносить антициклон, рухається повільно, охолоджуючи землю. Тому вже найближчої ночі атмосферний тиск підвищиться, небо проясниться, і температура різко знизиться,

– наголосила Діана Кривобок.

Синоптикиня уточнила, що вночі суботи вдарить мороз -9 – -14 градусів. Вдень – 1 – -6 градусів. Однак, на Півдні та крайньому Заході вночі -3 – -8, вдень від -2 до +3 градусів.

У наступні дві доби температура повітря вночі та вдень від -5 до +2 градусів. Вдень 16 грудня в Україні, крім Південного Сходу, +16 градусів.

До речі, у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології прогнозували, що на вихідних переважно без опадів. Вдень дощ і мокрий сніг від невеликого до помірного. На дорогах ожеледиця. Вночі впаде до мінусових значень, вдень очікується близько 0 градусів.

У Рівненському центрі з гідрометеорології також попереджали, що 14 грудня буде -9 – -14 градусів.