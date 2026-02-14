Коли повернуться морози до -18, і в яких областях буде найхолодніше

Незначне потепління, яке нещодавно прийшло в Україну, незабаром замінять морози. Зниження температурних показників розпочнеться наступного тижня.

Таку інформацію повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в інтерв'ю для OBOZ.UA.

Коли прийдуть морози?

За даними фахівців, вже невдовзі замість тепла в Україну прийде нова хвиля морозів. Наталія Птуха розповіла, що про весняну погоду наразі не йдеться, оскільки у найближчих 5 днів знову очікуються зниження температури.

На 16 – 17 число знову зниження температури, можливо, вже не таке інтенсивне, як попередні, але все ж таки. Тому поки що говоримо про відлигу, про підвищення температури, але, на жаль, не про весну,

– розповіла вона.

За її словами, циклон із південного заходу пройде через північно-східні області України та зміститься далі на схід. Після його відходу на територію країни почне надходити холодне повітря з північних широт та балтійських країн.

Так формуватиметься антициклон, який принесе більш спокійну, але холоднішу погоду переважно без опадів. Тож у зв'язку з подібними змінами в Україні очікуються зниження температури, особливо це буде відчутно у нічний час.

Які температури будуть під час похолодання?

У понеділок, 16 лютого, у західних, північних та Вінницькій областях уночі температура повітря становитиме -8…-14 градусів, у решті областей буде -1… -7 градусів. На сході і південному сході пригріє до +5 градусів.

У вівторок, 17 лютого, морози посиляться. У західних, північних та Вінницькій областях уночі буде -12… -18 градусів, а вдень – -5… -11 градусів. У решті регіонів уночі буде -4… -10 градусів, а вдень коливання -1… -7 градусів.

Також нічні морози прогнозують у південній частині країни, проте, згідно з даними Укргідрометцентру, протягом дня температура повітря може місцями зрости до +2 градусів, а у Криму навіть прогріє до +6 градусів.

Яку погоди чекати?