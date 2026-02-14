Коли повернуться морози до -18, і в яких областях буде найхолодніше
- Наступного тижня в Україні очікується зниження температури, знову прийдуть морози.
- 16 – 17 лютого у західних, північних та Вінницькій областях ночами може бути до -18 градусів.
Незначне потепління, яке нещодавно прийшло в Україну, незабаром замінять морози. Зниження температурних показників розпочнеться наступного тижня.
Таку інформацію повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в інтерв'ю для OBOZ.UA.
Коли прийдуть морози?
За даними фахівців, вже невдовзі замість тепла в Україну прийде нова хвиля морозів. Наталія Птуха розповіла, що про весняну погоду наразі не йдеться, оскільки у найближчих 5 днів знову очікуються зниження температури.
На 16 – 17 число знову зниження температури, можливо, вже не таке інтенсивне, як попередні, але все ж таки. Тому поки що говоримо про відлигу, про підвищення температури, але, на жаль, не про весну,
– розповіла вона.
За її словами, циклон із південного заходу пройде через північно-східні області України та зміститься далі на схід. Після його відходу на територію країни почне надходити холодне повітря з північних широт та балтійських країн.
Так формуватиметься антициклон, який принесе більш спокійну, але холоднішу погоду переважно без опадів. Тож у зв'язку з подібними змінами в Україні очікуються зниження температури, особливо це буде відчутно у нічний час.
Які температури будуть під час похолодання?
У понеділок, 16 лютого, у західних, північних та Вінницькій областях уночі температура повітря становитиме -8…-14 градусів, у решті областей буде -1… -7 градусів. На сході і південному сході пригріє до +5 градусів.
У вівторок, 17 лютого, морози посиляться. У західних, північних та Вінницькій областях уночі буде -12… -18 градусів, а вдень – -5… -11 градусів. У решті регіонів уночі буде -4… -10 градусів, а вдень коливання -1… -7 градусів.
Також нічні морози прогнозують у південній частині країни, проте, згідно з даними Укргідрометцентру, протягом дня температура повітря може місцями зрости до +2 градусів, а у Криму навіть прогріє до +6 градусів.
Яку погоди чекати?
На вихідних 14 – 15 лютого в Україні буде тепла, але нестійка погода з опадами, вітром і туманами. Температура буде вищою за норму, особливо на півдні. Найпрохолодніше буде у північно-західних областях.
Метеорологиня Наталія Голеня повідомляла, що про весняну погоду ще зарано, бо незабаром в Україні може розпочатися нове похолодання. Вона казала, що зниження температур очікується наступного тижня.