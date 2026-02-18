Коли потеплішає в Україні, а де доти випаде сніг і вдарять морози до -17 градусів
- 18 – 19 лютого в Україні очікуються опади у вигляді снігу, дощу та ожеледь, зокрема на півдні та південному сході.
- П'ятниця принесе деяке підвищення температури на 2 – 4 градуси, але на дорогах залишатиметься ожеледиця.
Складні погодні умови передбачають в Україні вже найближчими днями. У деяких областях випадуть сніг та дощ, місцями можливі шквали вітру та ожеледиця. Але у п'ятницю температура повітря дещо зросте.
Про це свідчить оновлений прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Які умови будуть в Україні?
За даними синоптиків, у більшості областей 18-19 лютого випадуть опади у вигляді снігу, зокрема, згідно з прогнозом, у середу у південній та південно-східній частині сніг супроводжуватиметься дощем, подекуди буде ожеледь.
В Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській й Сумській областях, а 19 лютого і на північному сході, будуть сильні опади. Будуть шквали від 15 до 20 метрів за секунду, за винятком західних і північних областей.
Температура повітря у нічні години коливатиметься від 6 до 11 градусів морозу, у денний час передбачають від 0 до 5 градусів морозу, у північних регіонах стовпчики термометрів покажуть уночі від 10 до 17 градусів морозу.
Протягом дня у цих областях температура повітря становитиме від 3 до 10 градусів морозу. На Закарпатті, півдні та південному сході впродовж доби буде від 6 градусів морозу до 2 градусів тепла, в Криму пригріє до 10 градусів тепла.
У п'ятницю у західних, північних та місцями центральних областях опади переважно у вигляді снігу, на решті території без опадів; температура підвищиться на 2 – 4 градуси. На дорогах країни, крім південного сходу, ожеледиця,
– ідеться у прогнозі.
Як може змінитися погода?
Через активний циклон та стійкі повітряні потоки південно-західного напрямку погода в Україні цього тижня буде мінливою. Разом із незначним підвищенням температури очікуються опади різної інтенсивності.
Водночас різких коливань температури у бік зниження до кінця зимового періоду найімовірніше не буде. Вже пояснювали, що похолодання до 20 градусів морозу і нижче навряд чи повернуться до кінця лютого.
Загалом для лютого характерна мінлива та вітряна погода. Прогнозували, що до кінця місяця у південних та південно-західних областях температура, ймовірно, буде вищою за норму, а на решті території – в її межах.