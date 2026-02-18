Коли потеплішає в Україні, а де доти випаде сніг і вдарять морози до -17 градусів

Складні погодні умови передбачають в Україні вже найближчими днями. У деяких областях випадуть сніг та дощ, місцями можливі шквали вітру та ожеледиця. Але у п'ятницю температура повітря дещо зросте.

Про це свідчить оновлений прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Дивіться також На Україну насувається південний циклон: попереджають про небезпеки на дорогах та сильний сніг

Які умови будуть в Україні?

За даними синоптиків, у більшості областей 18-19 лютого випадуть опади у вигляді снігу, зокрема, згідно з прогнозом, у середу у південній та південно-східній частині сніг супроводжуватиметься дощем, подекуди буде ожеледь.

В Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській й Сумській областях, а 19 лютого і на північному сході, будуть сильні опади. Будуть шквали від 15 до 20 метрів за секунду, за винятком західних і північних областей.

Температура повітря у нічні години коливатиметься від 6 до 11 градусів морозу, у денний час передбачають від 0 до 5 градусів морозу, у північних регіонах стовпчики термометрів покажуть уночі від 10 до 17 градусів морозу.

Протягом дня у цих областях температура повітря становитиме від 3 до 10 градусів морозу. На Закарпатті, півдні та південному сході впродовж доби буде від 6 градусів морозу до 2 градусів тепла, в Криму пригріє до 10 градусів тепла.

У п'ятницю у західних, північних та місцями центральних областях опади переважно у вигляді снігу, на решті території без опадів; температура підвищиться на 2 – 4 градуси. На дорогах країни, крім південного сходу, ожеледиця,

– ідеться у прогнозі.

Актуально! Вологість, сила вітру, схід та захід сонця. Дізнайся більше про те, якою буде погода завтра, аби планувати день. Переходь у новий сервіс Погода від 24 Каналу.

Як може змінитися погода?