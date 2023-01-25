Морози ослабнуть: у частині областей України потепліє

Нічні морози цього тижня охопили всю територію України. Поки на Заході та Півдні температура здебільшого знизилася лише до -1...-3 градусів, на північному сході вже до -15. Втім, синоптики подають надію, що такий холод затримається ненадовго.

Коли ослабнуть морози

Уже цими вихідними погода стане трохи лагіднішою. Тож морози у північно-східних та східних областях ослабнуть.

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Так, у суботу на Сумщині -3...-5 градусів, На Луганщині -1...-3, на Донеччині вже від нуля до 2 градусів морозу. Найпрохолодніше досі буде на Харківщині. Там ще -5...-7 вночі.

Прогноз погоди на 28 січня / Скриншот з Укргідрометцентру

Прогноз погоди на 29 січня

Зауважимо, що 29 січня сильні морози не дошкулятимуть ані нашим захисникам, ані цивільним. Зокрема, на Харківщині температура підійметься ще на кілька градусів, – до -2...-4, а на Луганщині вже буде +1...-1. Водночас вдень у цих регіонах синоптики прогнозують невеликий дощ з мокрим снігом.

Прогноз погоди на 29 січня / Скриншот з Укргідрометцентру

Наразі найзапекліші бої тривають на Сході України. Наші захисники та захисниці продовжують героїчно боронити рідну землю від окупантів. Якщо у вас є можливість, донатьте та допомагайте теплими речами. І завжди пам'ятайте про тих, хто в холодному окопі заради спокійного сну та безпеки свого народу.