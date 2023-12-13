Чи вдарять сильні морози цього тижня: синоптики здивували прогнозом

Уже незабаром через територію України проходитиме циклон. Далі температура повітря почне знижуватися. Знову повернеться морозна погода.

Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха. Та чи чекати великих "мінусів" найближчими днями, пише 24 Канал.

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Чи посилиться мороз найближчими днями

Синоптикиня зазначила, очікується, що циклон буде проходити через територію України вже у четвер. Опісля повітряні потоки змінять свій напрямок. З'явиться північна складова і, відповідно, надійдуть більш холодні повітряні маси. Тож температура повітря знову почне знижуватися.

Тому в п'ятницю та наприкінці тижня знову повернеться морозна погода,

– зауважила Наталія Птуха.

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Орієнтовний прогноз погоди на 15 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру

Додамо, що в Укргідрометцентрі оприлюднили прогноз на три доби. Зокрема, зазначили, що вночі та вдень від 4 градусів морозу до 4 тепла, на Закарпатті та Півдні країни вночі 0 – 5 тепла, а вдень ще навіть 5 – 10 тепла.

Зауважимо, що згідно з орієнтовними прогнозами на картах Укргідрометцентру, мороз буде й у суботу та неділю. Щоправда, переважно вночі. Вдень у частині областей ще на кілька градусів вище нуля.

Поки найбільший "мінус" очікується на Заході. Зокрема, вночі 16 грудня на Прикарпатті, попередньо, до 5 градусів морозу. Тож щонайменше до кінця цього тижня сильних морозів ще не буде.

До речі, у неділю по всій Україні можуть пройти дощ і мокрий сніг. "Слабші" опади поки ймовірні лише на крайньому Сході.

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Орієнтовний прогноз погоди на 17 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру