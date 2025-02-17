Морози до -21 градуса: чи буде різка зміна погоди в Україні вже незабаром

Найближчими днями в Україні очікується аномальний холод. Ймовірно, температура буде значно нижчою за кліматичну норму.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Чи буде різке потепління

Метеоролог писав, що протягом майже всього тижня в Україні очікується період аномально холодної погоди. Середньодобова температура повітря може бути нижчою за кліматичну норму на 5 – 8 градусів.

Кібальчич пояснив, що така морозна погода пов'язана з пануванням на нашій території холодної повітряної маси арктичного походження та впливом області високого атмосферного тиску.

До речі, часом спостерігатиметься випадання снігу. Втім, здебільшого очікуються незначні опади.

17 лютого вночі подекуди в західних, удень в центральних областях і Карпатах невеликий сніг. На решті території України без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вночі -7 – -12, але в північних, східних областях і Карпатах -13 – 18, а місцями й до -20 градусів. Вдень -3 – -8, на Півдні й Закарпатті -2 – +3.

У вівторок, 18 лютого, буде холодно й без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вночі -8 – -13, на Півночі, Сході й у Карпатах -14 – -19, а подекуди й до -21 градуса. Вдень -2 – -7, на Півдні й Закарпатті традиційно найтепліше, – -2 – +3 градуси.

Вночі 19 лютого без істотних опадів. Удень на Заході й місцями Півночі можливий невеликий сніг. Вночі -7 – -12 градусів, у північних і східних областях, а також у Карпатах -13 – -19. Вдень -1 – -6, на Півдні й Закарпатті -3 – +2.

У четвер на Півночі, Півдні й у центральній частині очікується невеликий сніг. На решті території – без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вночі -5 – -10, на Сході й у Карпатах -11 – -16. Вдень -1 – -6, у південних і західних областях -3 – +2.

21 лютого без істотних опадів уже в більшості регіонів. Лише вночі у Криму можливий невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вночі температура в межах -6 – -11 градусів, втім, у північних, східних областях і Карпатах -11 – -16. Вдень -2 – -7, у західній і південній частині -4 – +1.

За прогнозом Кібальчича, на вихідних, 22 – 23 лютого, утримається морозна та суха погода під впливом антициклону. Уночі в центральних і західних областях можливий туман, паморозь. Температура вночі -7 – -12 градусів, на Півночі та Сході -12 – -18, однак, вночі 23 лютого подекуди до -20 градусів. Удень -2 – -8, на Півдні й Заході -3 – +2.

Тож різкого потепління в Україні цього тижня, ймовірно, ще не буде.