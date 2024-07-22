Під ударом міг бути аеродром окупантів: Морозовськ також зазнав атаки дронів

У Морозовську Ростовської області вночі 22 липня пролунали потужні вибухи поблизу військового аеродрому. Нині над містом підійнявся стовп диму.

Про це пишуть у місцевих телеграм-каналах, а також публікують різні кадри з районів вибуху. Наразі місцева влада не коментувала вибухи біля аеродрому, передає 24 Канал.

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У Морозовську лунали потужні вибухи

У ніч проти 22 липня окупанти оголосили тривогу через загрозу безпілотників. Сирени лунали вночі й у Ростовській області.

Вдосвіта у мережі почали з'являтися повідомлення про потужні вибухи у Морозовську Ростовської області. Місцеві жителі бідкалися на атаку дронів і охоче ділилися кадрами у мережі.

Так, на одному з відео можна почути звук, який нагадує проліт безпілотника, а згодом – можна побачити й сам дрон.

БпЛА у Ростовській області: дивіться відео

Згодом у Морозовську пролунали вибухи. Місцеві жителі стверджують, що вони лунали поблизу військового аеродрому.

Окрім того, у мережі також опублікували кадри, як після вибухів над Морозовськом здійнявся стовп диму. Голос за кадром стверджує, що буцімто "влучили у цистерну".

Дим над Морозовськом після вибухів: дивіться відео (Увага! Присутня нецензурна лексика. 18+)

Наразі місцева влада ніяк не коментувала вибухи та пожежу в Морозовську. Водночас міноборони стверджує про 47 "перехоплених" безпілотників над Ростовською областю.

У мережі також з'явилася світлина, на якій видно російський аеродром у Морозовську. Так, над летовищем здіймається густий стовп чорного диму, однак інших деталей наразі немає.



Дим над аеродромом у Морозовську / Фото з мережі

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Потужні вибухи вночі 22 липня лунали й у Краснодарському краї. Там дрони атакували нафтопереробний завод у Туапсе. Як згодом стало відомо, за атакою стоїть ГУР МО.

Наразі встановлюються усі наслідки атаки та масштаби руйнувань. Відомо, що після вибухів спалахнула пожежа, яка охопила щонайменше 50 квадратних метрів.