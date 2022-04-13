Морпіхи й "азовці" розповіли про успішне перегрупування в Маріуполі

13 квітня 2022 , 20:56
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Джерело:

телеграм "АЗОВ - Маріуполь"

Українські захисники з 36-ої окремої бригади морської піхоти з'єдналися з полком "Азов" у Маріуполі. Вони провели успішне перегрупування.

Про це розповіли командир полку "Азов" Денис Прокопенко та командир 36-ої окремої бригади морської піхоти Сергій Волина. Вони записали спільне відеозвернення.

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Не потрібно героїзувати дезертирів

Командир "азовців" Денис Прокопенко наголосив, що піхотинці, з якими їм вдалося з'єднатися – сильні та мужні хлопці, які обрали шлях війни та боротьби. 

Водночас тих, хто добровільно здався у полон окупантам, Прокопенко назвав зрадниками.

Не робіть героїв з дезертирів і бійців, які добровільно здалися в полон. Вони обрали шлях ганьби, тому героїзувати їх не потрібно,
– наголосив Прокопенко.

Сергій Врозповів про успішне перегрупування, яке провели морпіхи та "азовці". Захисники пообіцяли стояти до кінця.

Звернення командирів "Азова" та морпіхів з Маріуполя: дивіться відео

 

Автор: Іван Магуряк