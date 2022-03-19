Морська торгівля зараз неможлива, це може мати серйозні наслідки, – капітан Риженко

Російські кораблі блокують доступ до Азовського моря. Також небезпечно плавати через обстріли й Чорним морем.

Про це в ефірі 24 каналу розповів експерт Центру оборонних стратегій, капітан Андрій Риженко. Він підтвердив, що Україна наразі є фактично відрізаною від морської торгівлі.

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Розстрілюють інші кораблі

За словами капітана, морська торгівля зупинилася з кінця лютого. Це через те, що росіяни застосовували зброю. Кораблі окупантів стояли біля Зміїного і розстрілювали інші судна.

Морська торгівля зараз неможлива через загрозу. Судна просто не зайдуть. Відсутність торгівлі може серйозно вплинути на доставляння харчування,

– розповів Риженко.

Що хоче Росія

Риженко розповів, що наразі для Росії пріоритетними є захоплення Києва та відсіч України від Чорного моря. Через це окупанти продовжують діяти на півночі й півдні. Там перегруповують сили й намагаються здійснити логістичне забезпечення, поповнити боєприпаси.

"Ми бачимо, наскільки інтенсивно ворог перекидає техніку на аеродром Чорнобаївка біля Херсону. Туди вже наша артилерія завдала кілька ударів, але техніка продовжує прибувати. Це означає, що напрямок їм цікавий і вони намагатимуться захопити Миколаїв. Він їм потрібний, щоб вийти на Одесу", – пояснив військовий.

Андрій Риженко про окупантів: дивіться відео