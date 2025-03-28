Угода про морське перемир'я не стосується військових кораблів Росії, – МЗС

На зустрічі в Саудівській Аравії Україна та США погодили припинення вогню в Чорному морі. Ця угода стосується цивільного судноплавства та портів.

Проте вона не поширюється на російські військові кораблі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого.

Дивіться також Миротворці ООН на фронті, солдати ЄС на кордоні: що не так з новим мирним планом для України

Що кажуть в МЗС про перемир'я

За словами Тихого, переміщення Росією військових кораблів за межі східної частини Чорного моря буде вважатися порушенням зобов'язання забезпечення вільного судноплавства. А також розцінюватиметься як загроза національній безпеці України.

На зустрічі в Саудівській Аравії Україні й США погодили припинення вогню в Чорному морі. Воно стосується, як ми переконані з наших розмов з американською стороною, і цивільного судноплавства, і портів, це дуже важливо. І що теж дуже важливо, ця домовленість не розповсюджується на російські військові кораблі,

– каже речник МЗС.

Він додає, що у випадку порушення цієї домовленості Україна буде мати повне право на самозахист.

Тихий також пояснює, що під портами мається на увазі всі українські порти Чорноморського регіону, тобто не лише порти Одеси, а й ті, що розташовані на річках, які впадають в Чорне море.

До слова, раніше в МЗС відповіли, відколи насправді діє "енергетичне перемир'я" з Росією. За словами Тихого, воно розпочалося з 25 березня, а не з 18 числа цього ж місяця, як заявляє Кремль.