"MAGURи для ГУРу": до Дня журналіста стартує великий збір на морські дрони MAGURA V5

До Дня журналіста національний телемарафон "Єдині новини" разом з колегами із медіасфери розпочинають масштабний збір коштів на ударні морські дрони MAGURA V5 для Головного управління розвідки Міноборони.

Збір проводиться спільними зусиллями учасників телемарафону – Starlight Media, 1+1 Media, ТК Рада, Ми-Україна, Inter Media Group, ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" (канали "Дім" та FREEДОМ), 24 Каналу та Благодійного фонду "24", РБК, Українського радіо та радіо "Промінь".

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Журналісти збирають 10 мільйонів гривень на MAGURA V5 для ГУР

MAGURA V5 – ударний надводний безпілотник українського виробництва. Цей морський дрон виконує спостереження, розвідку, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінну боротьбу, охорону морського флоту. Їх неможливо купити в інших країн, виробництво локалізоване. Керуються дрони через супутниковий зв’язок бійцями спецпідрозділу ГУР МО Group-13.

Але передусім відомий MAGURA V5 своєю ударною роллю: усього лише за рік застосування оператори спецпідрозділу Group-13 знищили та уразили більше десятка російських кораблів та інших суден на понад 200 млн доларів. Загалом же ці морські дрони завдали збитків флоту Росії на понад 500 мільйонів доларів.

Учасники збору збирають 10 мільйонів гривень на один ударний морський дрон MAGURA V5. Закликаємо інші медіа долучитися, щоб якомога скоріше зібрати необхідну суму: чим більше медійників приєднається, тим швидше розвідники отримають необхідну зброю, щоб нищити російський флот.

Як задонатити на MAGURA V5 для ГУР

Збір стартує 6 червня на День журналіста. Кошти збиратиме Благодійний фонд "Діани Подолянчук".

Реквізити для поповнення банки "MAGURи для ГУРу":

Отримувач – Подолянчук Діана Станіславівна.

IBAN: UA613220010000026201345832856

ІПН/ЄДРПОУ: 3413801086

Mono: https://send.monobank.ua/jar/7dFh8mmuXf Українські захисники розраховують на нас, маємо спільними зусиллями допомогти військовим!

Збираємо на MAGURA V5 для ГУР МО: дивіться відео

Нагадаємо, у травні успішно завершився великий збір "Єдиних новин" для підрозділів ГУР на безпілотники "СИЧ". Завдяки підтримці глядачів вдалося зібрати 25 194 759 гривень.