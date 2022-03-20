Морські піхотинці захопили 2 ГАЗи та "Тигр" окупантів

Успішну операцію українські морпіхи провели в Маріуполі. За даними наших військових, захоплена техніка належала рашистським спецпризначенцям.

Унаслідок успішної операції нашим морським піхотинцям вдалося здобути 2 ГАЗи та бронеавтомобіль "Тигр". Найімовірніше, на цій техніці в Маріуполь приїхали російські "спецназівці".

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Про це свідчить маркування на машинах: біля літери "Z" намальований нуль. Українські морпіхи відзначають, що ці орки-спецпризначенці могли приїхати на "зачистку" Маріуполя.

За словами полонених, "0" – це спецназ, який їздить на зачистки міст,

– пояснює наш морпіх, оглядаючи рашистську техніку.

У "Тигрі" також виявили документи окупантів. Судячи з усього, "зачищати" Маріуполь прибули рашисти із військової частини №43734 Росії. Але в підсумку – наші військові зачистили їх самих.

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