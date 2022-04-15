Арешт командира і втрачені морські позиції: у Кремлі шоковані потопленням "Москви"

Завдання нищівного удару по крейсеру "Москва" у Чорному морі можна назвати однією з найуспішніших операцій цієї війни. Навіть у військово-політичному керівництві Росії потайки визнають, що ураження корабля є неймовірною за своїми наслідками.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, ураження ракетного крейсера 30 дивізії надводних кораблів є головною темою для обговорення серед військових всіх рангів. Моряки з Криму, а також окупанти з сухопутних військ називають удар по "Москві" показовим знущанням України над уявною величчю Росії.

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У Кремлі дотримуються такої ж думки, але при цьому зі всією розлюченістю почали пошук винних.

Командира Чорноморського флоту заарештували



Російський корабель таки пішов / Фото з соцмереж

Як стверджують представники українських спецслужб, після того, як "Нептуни" влучили у ракетний крейсер, у штабі ЧФ Росії почалося неабияке бурління. Загарбники в паніці намагалися зробити хоча б щось, аби врятувати судно.

У Кремлі про інцидент дізналися одразу ж, оскільки ураження "Москви" – подія надсерйозна. Втім, коли стало зрозуміло, що крейсер, щонайменше, вийшов з ладу, вище командування окупантів билося в істериці.

Під час однієї з нарад у міністерстві оборони за участю серед керівництва ВМФ пролунала фраза про те, що російський флот взагалі втратив будь-які позиції у морі. Оскільки відтепер жодна країна не сприйматиме Росію як морську державу. "Москва" була носієм протикорабельних ракет "П-1000", які позиціювалися як єдині, що можуть боротися з американськими авіаносцями. Крім того, крейсер мав забезпечувати весь флот захистом від ракет та авіації.

Подібних ракетних крейсерів у Росії було всього три – по одному в кожному з флотів. Відтепер у строю залишилося два кораблі такого типу.

Оскільки у Кремлі навіть не розглядали можливості ураження "Москви" та вважали подібний сценарій неймовірним, ефект від удару став своєрідним холодним душем для всіх без виключення.

Аби покарати хоча б когось за фактичну втрату флагмана ЧФ РФ, окупанти заарештували командира флоту адмірала Ігоря Осипова. У чому його звинувачуватимуть, наразі невідомо.

Величезна проблема для пропагандистів

У Кремлі розуміють, що після обстрілу "Москви" в очах всього світу маленька Україна стала державою, яка змогла знищити цілий флагман флоту. Це неймовірна психологічна перемога, оскільки Росія пишалася своєю непереможністю у морі. Оскільки неможливо навіть порівнювати флоти двох країн. Тобто фактично ЗСУ завдали удару по ворогу на тій ділянці фронту, на якому перевага окупантів була беззаперечною.

Навіть якщо корабель не пішов на дно, відновити його найближчі кілька років Росія навряд зможе. Як пояснити втрату головного корабля Чорноморського флоту, пропагандисти не знають, але розуміють, що зробити це треба найближчим часом. Скоріш за все, у російському міністерстві оборони не визнають факт попадання "Нептунів", а лише казатимуть про "нещасний випадок" та детонування боєкомплекту. Адже просто неможливим для пропаганди є зізнання у тому, що одразу дві ракети вдарили по головному крейсеру, задача якого – боротьба з ракетами.

Удар по "Москві" показав, що Росія не є непереможною. Що наші військові здатні робити те, що взагалі перебуває за межами можливого. Що попри відсутність великих кораблів у морях, окупант не може відчувати себе безкарно навіть у воді.