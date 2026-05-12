"Надзвичайно серйозний інцидент": у Греції обурилися через морський БпЛА біля берегів

Греція стурбована через знайдений морський дрон біля своїх берегів. Міністр оборони країни Нікос Дендіас заявив, що такий інцидент – це загроза для судноплавства в Середземному морі.

Дендіас зазначив, що безпілотник перевозив вибухівку і належить Україні. Про це повідомили в Associated Press.

Що відомо про знайдений БпЛА та як відреагували в МЗС України?

Рибалка на острові Лефкас 7 травня знайшов човен у печері та відвіз його до найближчої гавані. Згодом БпЛА доставили на військову базу для подальшого огляду, а вибухівку – знищили.

Тепер ми впевнені, що це український БпЛА. Ви розумієте, що присутність цього безпілотника впливає на свободу судноплавства, а також на безпеку? Це надзвичайно серйозне питання,

– заявив Дендіас.

У МЗС України прокоментували інцидент та зазначили, що не мають жодної інформації про знайдений у Греції дрон. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий під час спілкування з журналістами.

За словами Тихого, українська сторона немає жодних свідчень про приналежність дрона. Він наголосив, що Київ відкритий до співпраці для з'ясування усіх обставин.

Нагадаємо, що у водах Іонічного моря Греції виявили український безекіпажний катер Magura V5, який передали береговій охороні для розслідування. На борту катера знайшли детонатори, і грецькі слідчі розглядають можливі версії його появи, включаючи контрабанду наркотиків чи підготовку атак на російський "тіньовий флот".

