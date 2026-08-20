Біля газової платформи Neptun Deep у Румунії знову знешкодили морський дрон

Румунські військові знищили морський дрон біля платформи для видобутку газу Neptun Deep у Чорному морі. Влада засудила ці безвідповідальні дії Росії у регіоні, які повторюються уже не вперше.

Про деталі розповів президент Румунії Нікушор Дан.

Що відомо про виявлений морський дрон у Румунії

Румунські військові та пілоти двох винищувачів F-16 успішно ліквідували морський дрон у безпосередній близькості від платформи Neptun Deep у Чорному морі.

Берегова охорона вчасно зафіксувала появу небезпечного об'єкта.

"Це була операція навперейми з часом, де найвищим пріоритетом був захист життів людей, які працювали на платформі, та збереження критичної інфраструктури поза будь-якою потенційною небезпекою", – написав Нікушор Дан.

Румунська сторона "рішуче засудила" подібні провокаційні дії з боку Росії та підтвердила готовність відбивати загрози разом із союзниками по НАТО.

Нагадаємо, що під час атаки 20 серпня у Румунії також впав російський безпілотник. Сталося це у незаселеній місцевості повіту Тулча. На місці падіння виникла пожежа. Для моніторингу ситуації в небо підняли іспанські винищувачі F-18.

Інший БпЛА порушив повітряний простір Молдови, а потім повернувся назад на територію України.