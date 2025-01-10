Москалькова опублікувала список зниклих на Курщині: росіяни назвали це "плювком в обличчя"

Уповноважена з прав людини у Росії Татьяна Москалькова опублікувала список зниклих безвісти росіян на території Курської області. Це викликало бурхливу реакцію мережі, а саму омбудсменку – почали відкрито критикувати.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Москалькову критикують через опублікований список зі зниклими безвісти

У четвер, 9 січня, Москалькова на своєму телеграм-каналі опублікувала список зі зниклими безвісти росіянами у Курській області. Так, у ньому перераховані імена 517 осіб, однак є нюанс.

Як пишуть росЗМІ, посилаючись на людей, які виїхали з Курської області, у списку є імена тих, хто евакуювався в інший регіон Росії, їхні родичі чи навіть загиблі. У місцевих телеграм-каналах через це почали відкрито критикувати Москалькову:

"Я не зрозумію, я розшукую чи мене?";

"Вони рандомайзером до цього списку відбирали?";

"Мало того, що немає справи до мирних людей вже п'ять місяців, так і списки від балди складено".

Водночас в опублікованому Москальковою списку немає реальних імен осіб, котрі дійсно зникли безвісти й про них повідомляли російську владу. Крім того, у мережі також з'явилося відеозвернення однієї з росіянок, яка не має зв'язку зі своїми батьками. Жінка офіційно зверталася до влади, надсилала інформацію, проте її батьків так і немає у списку зниклих безвісти.

Це не список. Це плювок в обличчя людям, які п'ять місяців нічого не знають про своїх близьких! Ви нас просите довіряти офіційній інформації. І ось тепер ми бачимо цей кривий і косий список, зліплений невідомо для кого і навіщо, опублікований із висловлюванням стурбованості,

– говорить обурена росіянка у відеозверненні.

Ба більше, жителі Курщини обурені, що у списку зниклих безвісти є доволі безглузді позначення. Так, розшукують "дівчинку 12 років з Гуєва", однак жодних інших даних про неї немає. Також у списку є "жителі села Гуєво", проте, як і з "дівчинкою", немає жодної іншої інформації.