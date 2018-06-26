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Москалькову не впустили в Лук'янівське СІЗО на зустріч з Одинцовим

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Уповноважений з прав людини РФ Тетяна Москалькова перебуває у Києві
Уповноважений з прав людини РФ Тетяна Москалькова перебуває у Києві / Фото із відкритих джерел

Уповноваженого з прав людини Росії Тетяну Москалькову не впустили на територію Лук'янівського СІЗО у Києві, де перебуває "кримський дезертир" Максим Одинцов.

Про це Москалькова повідомила журналістам у Києві, інформує кореспондент 24 каналу.

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Як пояснила російська омбудвумен її не впустили на побачення з Одинцовим "через нестачу" документів. За її словами, не вистачило дозволу від Мін’юсту, який запросять сьогодні.

Москалькова Київ СІЗО
Москалькову не впустили в Лук'янівське СІЗО

Окрім Москалькової, до Одинцова не пропустили консула Росії в Україні.

Омбудсмен РФ наголосила, що Росія вважає "кримського дезертира" Максима Одинцова громадянином РФ.

За словами омбудсмена, російського консула також не пускають до головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського та координаторки організації "Волонтери Перемоги" в анексованому Криму, представниці президента Росії Олени Одновол.

Раніше у вівторок Москалькова зустрілась з екіпажем російського судна "Норд", яке затримали в Азовському морі.

21 червня Президент України Петро Порошенко зняв заборону на в’їзд в Україну російському омбудсмену Тетяні Москальковій. 

Теги: Україна – Росія Українці в полоні РФ Новини України Новини Києва заручники Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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