Москалькову не впустили в Лук'янівське СІЗО на зустріч з Одинцовим

Уповноваженого з прав людини Росії Тетяну Москалькову не впустили на територію Лук'янівського СІЗО у Києві, де перебуває "кримський дезертир" Максим Одинцов.

Про це Москалькова повідомила журналістам у Києві, інформує кореспондент 24 каналу.

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Як пояснила російська омбудвумен її не впустили на побачення з Одинцовим "через нестачу" документів. За її словами, не вистачило дозволу від Мін’юсту, який запросять сьогодні.



Москалькову не впустили в Лук'янівське СІЗО

Окрім Москалькової, до Одинцова не пропустили консула Росії в Україні.

Омбудсмен РФ наголосила, що Росія вважає "кримського дезертира" Максима Одинцова громадянином РФ.

Омбудсвумен РФ у Києві pic.twitter.com/QDS2VZsKQa — 24 канал (@24tvua) 26 червня 2018 р.

За словами омбудсмена, російського консула також не пускають до головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського та координаторки організації "Волонтери Перемоги" в анексованому Криму, представниці президента Росії Олени Одновол.

Раніше у вівторок Москалькова зустрілась з екіпажем російського судна "Норд", яке затримали в Азовському морі.

21 червня Президент України Петро Порошенко зняв заборону на в’їзд в Україну російському омбудсмену Тетяні Москальковій.