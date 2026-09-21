Московський НПЗ повністю зупинив переробку нафти після атаки українських дронів, - Reuters

Великий московський нафтопереробний завод, що належить "Газпром нефті", зупинив переробку сирої нафти після пожеж на основних установках первинної переробки. За даними трьох галузевих джерел Reuters, займання сталося після атаки українських безпілотників 20 вересня.

За словами джерел, після падіння дронів на територію підприємства загорілися обидві основні установки первинної перегонки нафти. На відновлення їхньої роботи може знадобитися кілька тижнів.

Мер Москви Сергій Собянін заявляв, що внаслідок атаки на території нафтопереробного заводу було пошкоджено промисловий об'єкт.

За даними Reuters, потужність установки AVT-6 становить 21,4 тисячі тонн на добу – це близько 53% загальної потужності заводу. Ще 47% припадає на комплекс EURO+, який може переробляти 18,8 тисячі тонн на добу.

Водночас пальне, вироблене на Московському НПЗ, із 21 вересня не виставляли на продаж на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі.

Як експерти оцінюють роботу українських дронів по цілях у Росії?

Від початку 2026 року українські Сили оборони завдали щонайменше 91 удару по нафтопереробних підприємствах на території Росії. Водночас одним із найважливіших результатів стало те, що українські безпілотники змогли досягти Москви, яка має потужну багаторівневу систему протиповітряної оборони.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів підполковник, начальник відділу міжнародного військового співробітництва Командування Сил ТрО Тарас Березовець. За його словами, українським дронам фактично вдалося подолати чотири кільця російської ППО навколо столиці. Він наголосив, що це є надзвичайно важливим результатом для України.