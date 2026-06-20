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24 Канал Новини України Московський НПЗ більше не працює: з'явилися супутникові знімки
20 червня, 17:03
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Московський НПЗ більше не працює: з'явилися супутникові знімки

Анастасія Колеснікова

За останні кілька днів Московський НПЗ двічі перебував під атакою українських дронів. Як наслідок – завод зупинив переробку нафти.

Нові супутникові знімки, опубліковані українським Генштабом підтверджують, що у Московського НПЗ геть "кепські справи".

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Що сталося з Московським НПЗ після двох масованих атак?

Унаслідок двох атак на заводі було уражено:

  • установку первинної переробки нафти АВТ-6,
  • комбіновану установку переробки нафти (КУПН),
  • три резервуари 10 000 метрів кубічних, один – 30 000 метрів кубічних. 

Який вигляд має НПЗ після українських ударів / Фото з телеграм-каналу Генштабу

На знімках можна побачити, що два резервуари РВС (30 тисяч і 10 тисяч метрів кубічних) повністю знищено.

Супутникові знімки НПЗ також 20 червня опублікувало "Радіо Свободи". 

Масштаб пошкоджень на Московському НПЗ: дивіться відео

Нагадаємо, що атаки на НПЗ відбулися 16 та 18 червня. Останній удар виявився більш руйнівним. У Генштабі повідомили, що на території підприємства виникла масштабна пожежа – щонайменше 5 точок горіння. 

Зауважимо, що Московський НПЗ розташований у районі Капотня на крайньому південному сході російської столиці. Потужність підприємства з переробки становить понад 12 мільйонів тонн нафти на рік. 

Наразі завод зупинив свою роботу на невизначений термін.

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