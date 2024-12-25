Московський патріархат – це канонічна аномалія, – Епіфаній

Епіфаній висловився про Московський патріархат та його наявність в Україні. Він пояснив, що проблема поступово вирішується.

Митрополит Епіфаній назвав Московський патріархат в Україні "канонічною аномалією". Про це пише 24 Канал із посиланням на етер "Ми – Україна".

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Зміни потребують часу

Водночас він зазначив, що це все "поступово вирішується". Епіфаній наголосив, що мовчазна згода Московського патріархату свідчить про приналежність до російської церкви.

Але історія показує, що такі зміни потребують часу. Як у 90-х комуністична партія мала більшість у парламенті, а згодом її заборонили. Так само і в цьому випадку – поступово відбуваються зміни,

– підкреслив митрополит.

В Україні церква УПЦ МП заборонена. Володимир зеленський підписав відповідний закон на 33 річницю незалежності України, а саме 24 серпня 2024 року. Це означає, що церкви УПЦ МП не можуть провадити свою діяльність на території нашої держави. У такий спосіб Україна нарешті духовно відгородилась від Росії та отримала духовну незалежність.