"Борці з сатанізмом" відпрацьовують методички по шабашу УПЦ МП в Лаврі

Тим часом у Росії підключили майже всіх рупорів ФСБ до істерики навколо Києво-Печерської Лаври. Цього разу методички надійшли до московських мусульманських діячів.

Кандидати на лаву підсудних

Так голова Ради муфтіїв Росії і Духовного управління мусульман Росії муфтій Равіль Гайнутдін, той самий, що "приєднав" до себе громади, культові споруди і майно мусульман на тимчасово окупованих територіях Донецької області, назвав це "боротьбою сатаністів" с православною церквою.

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Водночас керівник Духовного зібрання мусульман Росії муфтій Альбір Крганов, той що "приєднав" собі громади, культові споруди і майно мусульман на тимчасово окупованих територіях Луганської області, сказав що "спроба української влади відібрати в Української православної церкви (УПЦ) Києво-Печерську Лавру нагадує йому вигнання пророка Мухамада та його сподвижників з Мекки".

Залишилось почекати, що ще скажуть епатажний верховний муфтій Талгат Таджуддін (цей завжди несе якусь дичину), та муфтій Поволжжя Мукаддас Бібарсов, який вже вподобав собі Маріупольську мечеть.

Вони навіть не розуміють, що люди які незаконно привласнили чужі, побудовані не ними, культові споруди (мечеті), не мають ніякого морального права дорікати українській державі, яка є власником Києво-Печерської Лаври. Саме держава Україна має повне і світське, і канонічне право розпоряджатися своїм майном.

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А ось "борці з сатанізмом" самі вчиняють по-сатанинськи підтримуючі війну і вбивства своєї країни проти нас, а також незаконно привласнюючі культове майно, що ніколи не належало їм.

Вважаю, що на лаві підсудних міжнародного трибуналу мають бути і російські релігійні діячі, що благословляють і підтримують війну проти України, фактично благословляючі руйнування, вбивства і згвалтування українців. Їхнє місце поруч з усіма воєнними злочинцями.