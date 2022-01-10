Москва бідкається через "неприйнятні умови" США для роботи Ради Росія – НАТО

У Москві знову скаржаться на США. Цього разу там заявили, що Вашингтон хоче відновити роботу Ради Росія – НАТО "на неприйнятних умовах".

Таку заяву зробив заступник глави російського МЗС Сергій Рябков. Про це він говорив перед зустріччю з американською делегацією в Женеві.

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Що кажуть у російському МЗС

Рябков поскаржився, що у Вашингтоні хочуть відновити роботу Ради на тих умовах, які влаштовують лише їх. "З упором на так звану деескалацію, так звану російську агресію в Україні", – зухвало додав він.

Агресія Кремля проти України триває з 2014 року. Хоча Росія не визнає, що є стороною конфлікту на Донбасі, існує безліч доказів, які на чітко вказують.

Посадовець бідкається, що США прагнуть "завантажити російські ідеї та пропозиції у технологічне середовище з погляду дипломатії", яке склалося протягом останніх десятиліть. Він цинічно заявив, що Штати хотіли б "все злити в ОБСЄ".

Коротко про перемовини у Женеві

Перемовини між США та Росією стартували у Женеві 9 січня. Сторони обговорювали, зокрема, "гарантії безпеки", яких вимагає Кремль.

Перший раунд перемовин тривав понад 2 години. В американському Держдепартаменті уточнили, що він був підготовчим.

10 січня відбудуться прямі перемовини представників країн, на 12 січня заплановане засідання Ради НАТО – Росія. Далі стартує й формат Росія – ОБСЄ.

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