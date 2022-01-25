Москва дала вказівку не загострювати ситуацію в ТКГ перед нормандською зустріччю, – Гармаш

Тристороння контактна група провела зустріч 25 січня. За словами представника окупованого Донецька в українській делегації Сергія Гармаша, вона була доволі спокійною.

За словами Сергія Гармаша, спокійність засідання пов'язана із зустріччю представників країн "нормандської четвірки" в Парижі, яка відбудеться 26 січня. Однак журналіст не вірить у її результативність.

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У Німеччини та Франції буде вибір

Напрочуд спокійно пройшло сьогодні засідання політичної підгрупи ТКГ. Очевидно, що Москва дала вказівку не загострювати ситуацію. Напевно, це пов'язано із завтрашньою зустріччю зовнішньополітичних радників норманської четвірки,

– заявив Гармаш.

Сергій Гармаш переконаний, що Москва могла дати вказівку своїй делегації не загострювати ситуацію перед зустріччю в Парижі. За словами представника окупованого Донецька, дії Кремля демонструють те, що там ще є сподівання на те, що їм вдасться руками західних партнерів України змусити офіційний Київ виконувати мінські угоди.

За словами Гармаша, дії Кремля стануть викликом для Франції та Німеччини, оскільки Росія розраховує на те, що перед загрозою війни вони тиснутимуть на Україну, щоб та виконувала угоди. Або ж, у протилежному випадку, знову відмовлятиметься від діалогу.

Зустріч радників "нормандської четвірки: головне

Ініціаторами цих переговорів стала Франція та Німеччина. Росія уже кілька разів зривала перемовини.

Представники "нормандської четвірки" зустрінуться у Парижі 26 січня у наступному складі:

від України – Андрій Єрмак, очільник Офісу Президента ;

; від Німеччини – Йенс Плетнер, радник канцлера Шольца;

від Франції – Еммануель Бонн, радник президента Макрона;

від Росії – Дмитро Козак, заступник голови адміністрації Путіна.

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Текст публікації Сергія Гармаша

Напрочуд спокійно пройшло сьогодні засідання політичної підгрупи ТКГ. Очевидно, що Москва дала вказівку не загострювати ситуацію. Напевно, це пов'язано із завтрашньою зустріччю зовнішньополітичних радників норманської четвірки.

Не бачу передумов для того, щоб вона могла бути конструктивною, але сам факт, що Кремль не нагнітає ситуацію, а йде на діалог, говорить про те, що Москва ще не залишила надій руками Заходу змусити Київ виконати Мінські угоди в її трактуванні. У цій ситуації в цьому є і плюс – доки така надія існує, Кремль не зробить нічого, що може бути розцінено як вихід Росії із процесу мирного врегулювання (Мінська).

Но, здесь уже наступает момент истины для наших "нормандских" партнеров. Ведь Путин, соглашаясь по их просьбе на переговоры внешнеполитических советников Н-4, скорее всего, рассчитывает либо на то, что они под страхом большой войны, тоже станут давить на Киев, склоняя к прямому диалогу с Донецком и Луганском; либо, если трюк не сработает, Москва умоет руки и скажет – "…а я так старалась…" и накажет норманов игнором, перенеся решение всех вопросов на площадку переговоров с США. Берлину и Парижу это крайне невыгодно. Поэтому, посмотрим, что для Европы важнее: принципы, или интересы.