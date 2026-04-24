Це свідчить про системні інвестиції Москви у розвиток безпілотних технологій. Про це пише Business Insider.

Що відомо про нову базу?

Росія побудувала нові пускові установки для ударних безпілотників на одній зі своїх баз, що може свідчити про підготовку до використання новішого покоління дронів із реактивними двигунами.

Йдеться про базу Цимбулова в Орловській області Росії, приблизно за 160 кілометрів від кордону з Україною. Зображення, отримані американською компанією Vantor, показують чотири пускові рейки, дві з яких є подовженими.

База для запуску дронів у Росії / Фото Vantor

За даними аналітиків, довжина нових рейок становить близько 85 метрів, а їх будівництво розпочалося наприкінці 2025 року. Водночас коротші установки з’явилися вже навесні 2026 року.

Дві коротші пускові рейки підтримують старіші безпілотники, тоді як дві довші рейки призначені для новішої "Герань-5",

– зазначають експерти.

Сімейство дронів Geran є ключовим інструментом Росії для ударів по Україні. Базова модель "Герань-2" є копією іранського дрона Shahed-136, який Москва активно використовує з 2022 року.

Пізніші версії – "Герань-3", "Герань-4" та "Герань-5" – оснащені вже реактивними двигунами, що дозволяє їм розвивати більшу швидкість і змінює їхню конструкцію.

"На відміну від попередніх варіантів, "Герань-5" більше нагадує профіль традиційної крилатої ракети", – зазначив аналітик.

Дрони запускаються з пускових рейок, які дозволяють їм набрати необхідну швидкість перед активацією двигуна. Після цього вони можуть долати значні відстані та вражати цілі вибуховими боєголовками. База в Цимбуловій є однією з небагатьох, пристосованих для використання новітніх модифікацій дронів. За словами аналітиків, ще один подібний об’єкт розташований на тимчасово окупованій території Донецької області.

Водночас Росія активно нарощує інтенсивність атак безпілотниками. За перші три місяці 2026 року вона запустила майже 16 тисяч дронів, що значно перевищує показники минулого року.

