Москва та Мінськ підписали документ про розміщення ядерної зброї у Білорусі, – ЗМІ

Росія та Білорусь остаточно домовилися про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі. Відповідний документ підписали міністри оборони двох країн.

Сталося це у Мінську під час двосторонньої зустрічі міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна та міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

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Під час зустрічі Хренін заявив, що Білорусь зацікавлена в подальшому розвитку стратегічних відносин з Росією у військовій сфері. Також російські ЗМІ повідомили, що Шойгу заявив, що Захід веде неоголошену війну проти Росії та Білорусі.

Росія посилює ядерні загрози

Ще у квітні Росія провела навчання для військових із Білорусі щодо поводження з тактичними ядерними боєголовками для ракет малої дальності "Іскандер", зробивши крок до реалізації своєї загрози розмістити зброю на території свого союзника.

Міністерство оборони Росії заявило, що навчання стосувалися "зберігання та використання тактичних спеціальних боєприпасів" – евфемізм, який використовується для позначення тактичної ядерної зброї. У Міноборони Білорусі підтвердили, що військовослужбовці вже повернулися на базу після навчань.

Що цьому передувало

Наприкінці березня бункерний диктатор Владімір Путін сказав, що до 1 липня у Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї.

Тоді самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність прийняти від Росії і стратегічну ядерну зброю, якщо в цьому буде потреба.

Росія неодноразово погрожувала застосувати ядерну зброю.

Володимир Зеленський сумнівається, що Путін наважиться застосувати ядерну зброю. Проте він зауважив – ніхто до кінця не знає, що у диктатора в голові. Російський президент втратив зв'язок з реальністю, проте очевидно, що він хоче жити.