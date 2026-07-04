Москва пропонує Україні припинити вогонь та провести передачу тіл у Костянтинівці, – росЗМІ

Росія нібито зробила пропозицію тимчасового припинення бойових дій у районі Костянтинівки на Донеччині. Йдеться про шестигодинну "гуманітарну паузу", яка, за версією Росії, має бути використана для передачі тіл загиблих військовослужбовців.

Про це повідомляють росЗМІ. Дивіться також "Росія програла Чорне море": Зеленський оголосив про нове рішення для ВМС України Що відомо про пропозицію припинення вогню? Міністерство оборони Росії заявило про нібито готовність припинити обстріли Костянтинівки з 12:00 до 18:00 за московським часом 6 липня 2026 року. Це необхідно для організації передачі тіл загиблих військовослужбовців ЗСУ, які нібито перебувають у місті.