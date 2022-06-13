Москва сердиться: як Україна купує собі зброю

У постах та публікаціях ЗМІ почастішали репліки із серії "чому Міноборони чекає ленд-лізу чи іншої допомоги, чого не купує гармати/танки/..., яких так не вистачає нашій армії?". Насправді це не так.

МО працює

Міноборони купує все важке озброєння, до якого може дотягнутися і коли в покупці є сенс. Ба більше – Міноборони пропонує будь-який формат (лізинг, оренда тощо), щоб посилити нашу армію якнайшвидше.

Читайте також Чому за байдужість до війни в Україні світ може заплатити ще дорожче, ніж ми

Зі зрозумілих причин, деталі не повідомляються. У коментарях міністра та інших спікерів МО були згадки про те, що зброя йде не лише за рахунок партнерів, а значною мірою – коштом українських платників податків.

Все складно

Слід врахувати низку моментів. Ринок зброї є досить специфічним.

По-перше, далеко не всі країни готові постачати зброю учаснику війни. Особливо – війни з Росією. Якщо уряд не дозволяє виробникам продавати зброю Україні – ми її не отримаємо. Приклади – загальновідомі.

По-друге, та зброя, яка доступна, дуже часто потребує довготривалого приведення до тями. Як правило, йдеться про місяці. Бо, на жаль, немає супермаркетів, де можна купити кілька десятків свіженьких танків.

У приватних торговців здебільшого списана/надлишкова зброя попередніх поколінь, нерідко – розукомплектована, завжди – з неї знято всі інтелектуальні системи, які й представляють цінність. Тобто, воно згодиться для міжплемінної війни десь в Африці, але не для боїв із росармією.

По-третє, для війни з Росією потрібні сотні гаубиць, танків тощо. Йдеться ж не про поодинокі постачання коштів партизанської війни для підпілля або ополчення (хоча поодинокі штуки важкої техніки, якщо вона придатна, наші все одно знаходять і притягують).

Необхідно діяти дуже акуратно, щоб не створити загрозу діалогу з країнами, які можуть зняти заборони своїм виробникам. Дуже важливо доводити, що Україна – цивілізований, передбачуваний партнер. Це є пріоритет.

Це дуже злить Москву

Усі ці фактори зважуються у комплексі. Головний – час. Тому що наші люди зараз гинуть.

Гроші також важливі. Збройові бариги не упускають нагоди нажитися на ажіотажному попиті. А ресурси не безлімітні. Бо те, що нам дійсно потрібно, часто не можна отримати задарма, тільки купити. Тому іноді логічніше проінвестувати у серйозні безпілотники, які ми отримаємо за 3 місяці. Чим купити сумнівний бронетехнічний металобрухт, який також раніше ніж за 3 місяці не з'явиться.

Якщо ви помітили, то і в західних, і особливо в російських медіа йде шалена кампанія, щоб підірвати образ України як сумлінного покупця/експлуатанта зброї.

Всі ці вкиди про те, що "зброя не доходить", "зброя виявиться у криміналу та терористів" – це, зокрема, наслідок того, що Міноборони купує зброю на ринку, що дуже злить Москву.

ЄС готує 7 пакет санкцій проти Росії – дивіться відео: