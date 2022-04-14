"Москва" – це не просто корабель, – Мусієнко пояснив надзвичайний успіх України

Такої поразки як з крейсером "Москва" російський флот не зазнавав вже дуже давно. Це велике досягнення для України.

Ця перемога на морі дійсно ввійде в історію. Про це в ефірі 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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"Так ми продемонстрували, що в Україні є оборонна промисловість. Вона здатна демонструвати високі зразки сучасного озброєння, які здатні вражати такі цілі як крейсер "Москва", – вважає Мусієнко.

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Він зазначив, що "Москва" – один із флагманів, який обладнаний засобами захисту, засобами протиракетного озброєння. Вони не спрацювали, або дали збій, або не змогли справитися з українською ракетою. Це можливо.

Також це сигнал того, що російська воєнна машина може помилятися і вони не настільки підготовлені, як це каже пропаганда.

Я хочу нагадати, що це не просто корабель. Тому це досягнення української оборонної промисловості,

– наголосив експерт.

Також це досягнення й український військових, які настільки майстерно змогли провести цю операцію.

"Крім цього, це й морально-політичний успіх, тому що ми побачили, що українська армія здатна ефективно діяти проти флагманів і відправляти їх на дно", – додав він.

Ба більше, це й репутаційна втрата для Росії. Тому удар українською ракетою по російському кораблю можна дійсно вважати перемогою на морі.