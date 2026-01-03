Десятки дронів "беруть у кільце" Москву: аеропорти позачинялися

Увечері 3 січня у кількох областях Росії оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників. У мережі розповідають про неспокійну обстановку у Підмосков'ї.

Так, починаючи з шостої вечора, мер Москви Сергій Собянін повідомив про 19 безпілотників, які начебто були збиті на підльоті до столиці, передає 24 Канал.

Дивіться також У Казані лунають вибухи: через загрозу БпЛА аеропорт призупинив свою роботу, затримано 14 рейсів

Що відомо про атаку дронів на Москву?

Тим часом у Росавіації уточнили, що аеропорти Внуково та Жуковський зачинені. Затримано 107 рейсів на приліт та 38 на виліт.

Місцеві жителі кажуть, що чули вибухи над Зеленоградом та Лобнею.

Довідка: Зеленоград – адміністративний округ міста Москва, на північний захід від центру столиці, приблизно за 35 – 40 кілометрів від Кремля. Фактично це місто – супутник Москви. Лобня – окреме місто в Московській області, розташоване на північ від Москви неподалік міжнародного аеропорту Шереметьєво.

Також росЗМІ пишуть, що уламки збитого безпілотника впали в районі бази відпочинку "Вітро Вілладж" у Новій Москві. Займання не сталося.

Моніторинговий канал зазначив, що станом на 23:00 близько 40 безпілотників захоплювали Москву у кільце.

Дрони оточують Москву / Фото t.me/dronbomber

Окрім, Московської області, дрони також атакують Брянську, Тверську, Тульську, Калузьку, Ярославську, Івановську, Володимирську. Небезпеку оголошена на Кубані, а також у тимчасово окупованих Криму та Донеччині.

Що відомо про останні удари України по Росії?