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      Москва нав'язує свої смішні образи іншим країнам: як Найєм "проривався" до Вірменії

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      Мустафа Найєм "прорвався" до Вірменії
      Мустафа Найєм "прорвався" до Вірменії / 24 канал

      Народний депутат України Мустафа Найєм 30 квітня прилетів до Єревану на запрошення Східноєвропейського центру для участі в антикорупційному форумі. Однак на кордоні йому заборонили в'їзд до Вірменії "на вимогу третьої країни".

      Росія ефективно нав'язує свої заборони і смішні образи країнам СНД, зокрема – Вірменії. Таку думку висловив Найєм на своїй сторінці у Facebook/

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      За його словами, дипломатичним паспортом не скористався, щоб "не зловживати". Однак звичайний паспорт вірменські прикордонники довго перевіряли і зрештою повідомили: у базі – "заборона на в'їзд" для "небажаної особи". А ще за якийсь час пояснили: заборона не від Вірменії, а "на вимогу третьої країни".

      "Я другой такой страни нє знаю", – подумав я. І, як пізніше з'ясувалося, мав рацію: у Вірменії таке вже траплялося з нашими громадянами. Заборони виставляються на вимогу Російської Федерації,
      – написав Найєм.

      Зрештою, українського депутата таки пустили до Вірменії після з'ясування всіх обставин, але із позначкою "одноразово". А українська консульська служба радила інформувати посольство про свої пересування.

      "Дуже прикро за Вірменію. Рік тому в Єревані була оксамитова революція. Багато хто припускав, що нова влада досягне ослаблення залежності Єревана від Москви. Але Вірменія, як і раніше, залишається дуже залежною від Росії", – підсумував Найєм.

      Як Вірменія залежить від Росії? У країні дислоковані щонайменше 5 тисяч російських військових. Росія – найбільший торговий партнер Вірменії (25% загального обсягу торгівлі). У Росії працює значна кількість вірменських трудових мігрантів, чиї грошові перекази становлять 10% валового внутрішнього продукту Вірменії (за словами того ж Найєма). Вірменія – член Євразійського економічного союзу і Організації договору про колективну безпеку, послідовно і системно займає проросійську позицію на міжнародній арені. 

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Вірменії Мустафа Найєм Новини Росії Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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