Новий рік почався з пожежі й вибухів: у Москві горів ангар з пальним

Новий рік у Росії почався неспокійно. Так, у Москві 1 січня спалахнув ангар з дизельним пальним.

Що цікаво, як повідомляють російські телеграм-канали, під час пожежі також було чутно звуки вибухів. Ліквідувати загоряння росіянам вдалося майже о 2-й ночі, передає 24 Канал.

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Москву у Новий рік накрив густий дим

Близько о 01:00 за місцевим часом (о 00:00 за київським часом) у Москві спалахнула масштабна пожежа на території гірськолижного комплексу Lata-Trek. Вогонь охопив близько 800 – 1000 квадратних метрів.

Як повідомляли у мережі, спалахнув ангар з дизельним пальним. Вогонь також охопив двоповерховий металевий будинок із прибудовою. Дим був настільки чорним і густим, що його було видно чи не всім москвичам. Жителі поблизу Рубльовського шосе, а саме у цьому районі спалахнула пожежа, також здригалися від канонади вибухів.

Пожежа у Москві: дивіться відео

Що саме вибухало – невідомо, адже місцева влада ніяк не прокоментувала пожежу в Москві. Місцеві жителі припускають, що могли вибухати цистерни з паливом. Водночас кремлівські пропагандистські ресурси заявили буцімто про "розриви феєрверків", які нібито зберігалися в ангарі.

Звуки детонації під час пожежі: дивіться відео

Однак офіційної інформації немає. Російські рятувальники лише повідомили, що нібито пожежу ліквідували о 01:59, а постраждалих немає. Проте це видається малоймовірним, адже приборкати масштабну пожежу, яка охопила мінімум 800 квадратних метрів ангара з дизельним пальним, дуже складно. Можна припустити, що окупанти могли зберігати там щось важливе, а тому намагаються приховати наслідки масштабної пожежі.

Масштабна пожежа у Москві: дивіться відео

В Оренбургу палав аеропорт

У ніч проти 31 грудня у російському Оренбурзі горів аеропорт. Причиною загоряння стало коротке замикання.

Через пожежу людей почали виганяти на вулицю, а рейси затримували на 10 годин. На ранок 31 грудня аеропорт відновив роботу. Пізніше у пресслужбі Уральської транспортної прокуратури заявили, що пожежа виникла на будівельному майданчику нового термінального комплексу аеропорту через загоряння кабелів.